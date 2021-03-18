Президент Ильхам Алиев подписал указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ в связи с некоторыми вопросами в сфере управления градостроительной деятельностью на освобожденных территориях.

В соответствии с указом, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре временно поручается осуществление нижеследующих полномочий на освобожденных территориях Азербайджана:

– предоставление в пользование и аренду земельных участков для строительных целей;

– предоставление разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджана, определение соответствия территории, на которой будут осуществляться строительные проекты, требованиям планирования, представление Государственному реестру строительств соответствующей информации о завершении строительства объектов, а также осуществление других полномочий, исходящих из деятельности по предоставлению разрешений и определению соответствия;

– подача ходатайств в Кабинет министров по отнесению к категориям земельных участков, которые предусмотрены для строительных целей, либо их переводу из одной категории в другую.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.