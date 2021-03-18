Завершились оперативно-тактические учения азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились оперативно-тактические учения азербайджанской армии, проведенные в соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в ходе учений, проведенных в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, приобретенного во время Отечественной войны, было сосредоточено на повышении уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, применении боевой техники и других средств военного назначения, а также на выполнении учебно-боевых задач по борьбе с террористическими отрядами (группами) и незаконными вооруженными формированиями и проведении контртеррористических операций.

На учениях успешно решались задачи по организации взаимодействия различных видов и родов войск, особое внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, боевому, морально-психологическому и материально-техническому обеспечению.

По оценке руководства учений, войска полностью достигли поставленных целей. Личный состав накопил практический опыт ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокую полевую выучку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)