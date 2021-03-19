Глава МИД Азербайджана встретился с послами стран-членов ОИС (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 18 марта в 23:15)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 марта 2021 года встретился с послами стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в стране, передает Trend со ссылкой на МИД.

Глава МИД ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в регионе, в том числе с реалиями постконфликтного периода, проинформировал о ряде моментов, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, работах по созиданию и реконструкции, участии стран-партнеров в этом процессе и новых возможностях для сотрудничества в регионе. Также главы дипломатических миссий были проинформированы о демонстрации Арменией неконструктивной позиции (тайная отправка военных на территорию Азербайджана, отказ от предоставления карты минных полей). Было отмечено, что неоказание международным сообществом давления на Армению в связи с нарушениями ею международного права породило у последней ложные иллюзии, а также, что выполнение трехсторонних заявлений важно для обеспечения прочного мира, стабильности и развития в регионе.

Было с удовлетворением подчеркнуто, что ОИС всегда однозначно поддерживает справедливую позицию Азербайджана, что нашло отражение в резолюциях, принятых этой структурой в период 44-дневной войны, а также на последнем заседании Совета министров.

На встрече была выражена благодарность странам, заявившим о желании участвовать в процессе восстановления и реконструкции исторического, культурного и религиозного наследия на освобожденных землях Азербайджана.

Затем встреча продолжилась в формате "вопрос-ответ". От имени дипломатических миссий стран-членов ОИС в Азербайджане выступил посол Палестины Насир Абдул Карим. Он отметил, что посетил освобожденные территории Азербайджана и ознакомился с масштабами разрушений, подчеркнул важность реконструкции и восстановления этих районов и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Дипломат еще раз подтвердил позицию ОЭС в связи с обеспечением прочного мира, безопасности и развития в регионе.

Министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы дипломатов. Послы стран-членов ОИС выразили желание продолжить встречи в таком формате и в будущем.