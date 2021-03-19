Благодаря единству народа, армии и государства на освобожденных территориях развевается азербайджанский флаг - министр

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с праздником Новруз, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Благодаря успешной политике, уверенно проводимой Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял свое достойное место среди государств мира, говорится в поздравлении.

«Благодаря работе, проводимой по строительству государства и армии под руководством Президента Ильхама Алиева, в мире улучшился имидж Азербайджана, Единство народа, армии и государства находится на высочайшем уровне. Благодаря героизму азербайджанских солдат и офицеров, их самоотверженности, проявленной во время успешных контрнаступательных операций, начатых нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего в ответ на провокации, совершенные армянскими вооруженными формированиями 27 сентября прошлого года, в ходе 44-дневной Отечественной войны были освобождены от 30-летней оккупации исторические земли Азербайджана. Благодаря решительной позиции, железной воле Верховного главнокомандующего и мощи азербайджанской армии была одержана победа. Благодаря единству народа, армии и государства сегодня на освобожденных территориях развевается трехцветный азербайджанский флаг», - отмечается в поздравлении.

Министр также выразил благодарность военнослужащим за верность присяге, самоотверженность в ходе трудной и почетной военной службы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)