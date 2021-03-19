В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В исправительных учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана началось исполнение распоряжения о помиловании, сообщает в пятницу Trend.

Распоряжение, подписанное главой государства 18 марта, охватило 625 осужденных.

В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.

Также освобождены от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно.

Кроме того, освобождены три человека, приговоренные к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренные к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания.

Освобождены от наказания 23 человека, приговоренные к штрафам.

Распоряжение коснулось также 23 граждан шести зарубежных государств.

(Текст: Кямаля Сеидова)