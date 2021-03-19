Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть темой комментариев МИД Армении
БАКУ /Trend/ - Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть предметом комментариев МИД Армении.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления внешнеполитического ведомства Армении от 18 марта 2021 года.
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Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть темой комментариев МИД Армении
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