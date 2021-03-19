На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Губадлинском районе на государственной границе с Арменией 19 марта к служебно-боевой деятельности приступила новая воинская часть – пограничная комендатура Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ГПС, на организованном в связи с этим мероприятии выступил заместитель начальника службы генерал-лейтенант Азад Алекперов. Он передал личному составу поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что событие совпало с триумфальным периодом страны в связи с исторической победой в Отечественной войне, а также праздником Новруз, который является символом национального и духовного наследия и традиций нашего народа.

Начало служебно-боевой деятельности уже четвертой воинской части на этих территориях в короткие сроки по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности Азербайджана имеет большое значение для надежной защиты освобожденных государственных границ.

В заключении мероприятия была проведена церемония по награждению группы военнослужащих, отличившихся на военной службе.

На открытии также присутствовали представители военной прокуратуры Азербайджана, которые поздравили азербайджанских пограничников с началом деятельности новой воинской части и праздником Новруз, пожелали им успехов в самоотверженной деятельности по надежной защите государственных границ.

Затем присутствующие ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих пограничной комендатуры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)