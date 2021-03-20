Президент Ильхам Алиев: Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас

БАКУ/Trend/ - Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.

«Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал: «Шуша, ты свободна!». Сегодня мы отмечаем в свободной Шуше наш национальный праздник – Новруз байрамы. 28 лет Шуша находилась в плену. 28 лет она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел арменизировать Шушу, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось. Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли. Но для этого мы должны были набраться сил, подготовиться к этому. По всем направлениям необходимо было провести подготовительную работу, и она проводилась. Мы должны были обеспечить развитие нашей страны. Обеспечить единство нашего народа. Для страны, народа, вышедших из гражданской войны, это было не так легко. Процессы, происходившие в стране после гражданской войны по настоящее время, сплотили наш народ вокруг единой идеи - идеи освобождения наших земель. Мы смогли обеспечить это национальное единство, национальную солидарность. Без этого не было бы и Победы»,- отметил глава государства.