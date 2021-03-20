Президент Ильхам Алиев: Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим

БАКУ/Trend/ - Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.

«Мы восстановим Шушу, обязательно восстановим. Уже дан старт восстановительным работам. Сегодня, находясь в Шуше, я уже знакомлюсь с выполнением данных мною поручений. Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ»,- сказал глава государства.