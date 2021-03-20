По случаю праздника Новруз руководство Министерства обороны посетило военный госпиталь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 марта по случаю праздника Новруз руководство министерства обороны Азербайджана посетило Главный клинический госпиталь Вооруженных Сил, передает Trend со ссылкой на министерство.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и воздало дань уважения его памяти.

Руководство министерства встретилось с ветеранами Отечественной войны и другими военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале, поинтересовалось их здоровьем и процессом реабилитации, а также пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Военнослужащим были переданы поздравления победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и от имени главы государства им были вручены праздничные гостинцы.