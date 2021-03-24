Принятие в ООН резолюции о COVID-19 по инициативе Азербайджана – это очередной успех нашей страны – депутат

БАКУ /Trend/ - Принятие резолюции по COVID-19 в Совете ООН по правам человека по инициативе Азербайджана следует рассматривать как очередной успех нашей страны.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, это также подтверждает, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения работает не покладая рук, инициируя серьезные дискуссии и внося значительный вклад в предотвращение пандемии коронавируса, охватившей всю планету.

«В интервью Государственному телевидению Азербайджана первого февраля этого года Президент Ильхам Алиев сказал, что как председатель Движения неприсоединения Азербайджан не останется равнодушным к несправедливому и неравному распределению вакцин против COVID-19 в мировом масштабе. Принятая вчера Советом ООН по правам человека резолюция стала продолжением именно этой инициативы, еще одним успехом Азербайджана в этом направлении и доказательством организационной работы нашего государства на международном уровне.

Как известно, во время обсуждений только Армения продемонстрировала деструктивную позицию и хотела помешать принятию резолюции, выдвигая абсурдные претензии. Главный ее тезис заключался в том, что не принимаются во внимание предложения других стран. Однако в итоге Армения снова опозорилась, к представителю этой страны никто не прислушался и не воспринял всерьез», — сказал Эльшан Мусаев.

Депутат подчеркнул, что в резолюции подчеркивается важность солидарности и сотрудничества в контексте преодоления пандемии. В этой связи была особо отмечена проведенная 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19.

«В целом соавторами резолюции стали 133 страны. Это очень большая цифра и одновременно показатель интереса, проявленного к инициативам Президента Азербайджана в международных кругах и организациях, а также высокой оценки этих инициатив», — добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)