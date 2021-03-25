В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы армянской армии
БАКУ /Trend/ - Продолжаются профилактические меры по выявлению боеприпасов на освобожденных территориях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
В ходе очередных мер, осуществленных сотрудниками Лачинского РОП, в Ходжавендском районе на покинутых армянами боевых позициях были обнаружены один ЗРК "ИГЛА", один противотанковый гранатомет "МУХА", один пулемет, один автомат, шесть ручных гранат, 64 снаряда различных видов, 19 магазинов к автомату и 1100 единиц пуль различного калибра.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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