В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы армянской армии

БАКУ /Trend/ - Продолжаются профилактические меры по выявлению боеприпасов на освобожденных территориях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе очередных мер, осуществленных сотрудниками Лачинского РОП, в Ходжавендском районе на покинутых армянами боевых позициях были обнаружены один ЗРК "ИГЛА", один противотанковый гранатомет "МУХА", один пулемет, один автомат, шесть ручных гранат, 64 снаряда различных видов, 19 магазинов к автомату и 1100 единиц пуль различного калибра.

(Текст: Кямаля Сеидова)