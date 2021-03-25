Группа представителей азербайджанской интеллигенции обратилась к гендиректору ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Группа представителей азербайджанской интеллигенции обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле, сообщает четверг Trend

В документе выражается серьезная обеспокоенность в связи с угрозой полного исчезновения многовекового культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении в результате политики, осуществляемой этой страной: «Вследствие проводимой Арменией с начала ХХ века политики этнической чистки азербайджанцы, являющиеся коренными жителями этих мест, подверглись массовой депортации со своих исконных земель. Последняя депортация была осуществлена в 1988 году, в результате чего стали беженцами свыше 250 тысяч азербайджанцев. Сегодня в Армении нет ни одного азербайджанца. Армения целенаправленно стирает повсюду следы азербайджанской культуры, разграбляет, разрушает, присваивает культурное наследие азербайджанского народа. Массово изменены исторические названия азербайджанских сел, названия древних азербайджанских топонимов заменены армянскими названиями. Свыше 300 мечетей в Иреванской губернии в начале 20-го века были умышленно разрушены, либо использовались в иных целях. В Армении уничтожено более 500 кладбищ, принадлежащих азербайджанцам. В том числе разрушен и памятник на могиле Ашуга Алескера в его родном селе, в древнем Гёйче махалы. Все это еще раз показывает, что Армения не признает общечеловеческие ценности. Это противоречит всем нормам религии и нравственности».

В обращении подчеркивается, что безнаказанность за акты вандализма, который продолжает совершаться на протяжении десятилетий, является очередным доказательством того, что в Армении это часть государственной политики: «Умышленное разрушение, присвоение объектов культурного наследия азербайджанского народа, преподнесение его как наследия других народов показывает, что Армения отвергает сам факт того, что азербайджанцы веками жили на этих землях, создав богатое культурное наследие. Это наглядный пример нетерпимости, которая существует в Армении в отношении азербайджанского народа».

Представители азербайджанской интеллигенции призвали направить официальный запрос правительству Армении на предмет предоставления подробного отчета о текущей ситуации в связи с культурным наследием азербайджанского народа на территории Армении: "Мы также просим направить в Армению экспертную группу для оценки текущего состояния объектов многовекового культурного и исторического наследия азербайджанского народа". Также выражена просьба проинформировать об официальной позиции ЮНЕСКО относительно реализации этой инициативы.

Обращение подписали Кямал Абдулла, Фархад Бадалбейли, Эльбай Гасымзаде, Азиз Алекперли, Хикмет Мамедов, Агиль Аббас, Мансум Ибрагимов, Фатма Сатарова, Бейимханым Вердиева, Эльчин Мирзабейли, Нуреддин Мехтиев, Айбениз Исмайлова, Рауф Зейни, Анастасия Лаврина, Фаиг Исмайлов, Умуд Мирзоев, Давуд Рагимли, Гюнель Сафарова, Авез Гасанов, Ильгар Оруджев, Азер Гариб и Нушаба Мамедова.

(Текст: Кямаля Сеидова)