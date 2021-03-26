Двойные стандарты COVAX в отношении Азербайджана ставят под угрозу жизни людей - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с начала пандемии коронавирусной инфекции принимает системные меры как на своей территории, так и на международном уровне, выступает с новыми инициативами в сфере координации глобальных усилий по борьбе с COVID-19, созданию новых форматов сотрудничества.

Об этом сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что именно по инициативе Президента Азербайджана в декабре прошлого года на уровне глав государств и правительств была успешно проведена специальная сессия Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией, что внесло большой вклад в совместную деятельность международного сообщества.

«Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева выступает с различными инициативами с целью укрепления сотрудничества для борьбы с коронавирусом на глобальном уровне, активно участвуя в их реализации. Кроме того, Азербайджан оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам в борьбе с коронавирусом, пожертвовал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 миллионов долларов на поддержку борьбы с COVID-19. Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к международной платформе COVAX, созданной для справедливого распределения и доступности вакцин. То есть Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом на международном уровне, но, к сожалению, несмотря на эту работу, сталкивается с двойными стандартами. COVAX, которая ответственна за справедливое распределение вакцин, все еще не передала Азербайджану вакцины в заранее оговоренные сроки и в оговоренных объемах. Более того, в последние дни COVAX сообщила, что передаст Азербайджану меньше доз вакцины. Кроме того, сроки их поставок неизвестны. При этом COVAX уже доставила первую партию вакцин в дружественную Грузию. Это двойные стандарты со стороны COVAX. И непонятно, почему в одни страны вакцина доставляется вовремя, а когда дело касается Азербайджана, то озвучиваются необоснованные утверждения. Таким образом, в вопросе человеческого здоровья допускаются двойные стандарты, которые лишают людей возможности вовремя вакцинироваться и ставят под угрозу их жизни. Это направлено против человечности. Столь несерьезное отношение и безответственное поведение COVAX сводит на нет доверие к этой платформе, является наглядным доказательством ее бесполезности и предвзятости. При этом отрадно, что Азербайджан провел целенаправленную работу и своевременно заказал необходимое количество доз качественной вакцины в Китае», - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)