В Азербайджане противотанковые подразделения Отдельной общевойсковой армии проводят специализированные сборы ((ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Расчеты противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии во время Отечественной войны успешно выполнили задачи по уничтожению вражеской техники, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время на специализированных сборах противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии изучается опыт расчетов, участвовавших в Отечественной войне, и выполняются практические стрельбы.

На первом этапе сборов в Симуляционном центре Нахчыванского гарнизона были проведены практические занятия по стрельбе.

На втором этапе, посвященном повышению тактической, технической и специальной подготовки личного состава, усовершенствованию методических навыков, были проверены полевые навыки расчетов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)