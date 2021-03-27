Итальянский аналитический портал разоблачил новую политическую игру Армении, направленную на дискредитацию Азербайджана

Политика 27 марта 2021 16:04 (UTC+04:00)
Итальянский аналитический портал разоблачил новую политическую игру Армении, направленную на дискредитацию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На итальянском аналитическом портале Lo Spessore опубликована статья журналиста - аналитика Доменико Летиции «Новая политическая игра Армении, направленная на дискредитацию Азербайджана».

Автор материала разоблачает ложь армян о «церкви», построенной Арменией в годы оккупации на территории Джебраильского района Азербайджана, а также доводит до сведения итальянской общественности всю правду об этом вопросе.

Trend представляет перевод этой статьи.

Исламские, еврейские и христианские исторические и культурные памятники на территории Азербайджана, включая и освобожденные от армянской оккупации земли, охраняются государством, и об этом знают во всем мире.

«Азербайджан является родиной представителей всех народов и религий, которые испокон веков жили и трудились в мире на его территории. И государство уделяет внимание охране, восстановлению и реконструкции культурного наследия», - сообщило азербайджанское министерство культуры после войны с Арменией.

Как подчеркивают проживающие в Азербайджане итальянцы, христианская община страны является неразрывной и активной частью азербайджанского общества. Памятники, места поклонения и церкви в Азербайджане охраняются и реставрируются государством. Неслучайно Папа Римский Франциск во время своего визита в Азербайджан в 2016 году назвал эту страну моделью религиозной толерантности в мире. Восстановление и реставрация исторических и религиозных памятников, в том числе церквей и синагог, являются частью политики Азербайджанского государства, проводимой в сфере мультикультурализма.

На днях вопрос, связанный с журналистом BBC в Джебраиле - одном из освобожденных от армянской оккупации азербайджанских районов, стал причиной распространения очередных фейковых новостей, направленных против Азербайджана. Журналист, который по переданным Арменией географическим координатам искал «армянскую церковь», не нашел ее и решил, что Баку разрушил религиозные объекты на освобожденных территориях. Классифицируя упомянутый объект как часть «армянского религиозного наследия», журналист BBC попытался придать конфликту религиозную подоплеку.

Напомним, что до армянской оккупации Джебраильского района, длившейся с 1993-го по октябрь 2020 года, на его территории проживали только азербайджанцы. А представляемая журналистом ВВС в качестве «армянского наследия» «часовня» была построена в 2017 году, то есть во время оккупации, рядом с армянской воинской частью для армянских военных.

Именно в октябре 2017 года армянские СМИ писали об открытии этой «церкви» рядом с воинской частью в Джебраильском районе, который армяне называли «Мехакаван». Пресса Армении тогда заявляла, что указанная «церковь» призвана стать символом того, что «эти земли никогда не будут возвращены Азербайджану».

Поэтому данный объект не является ни историческим или архитектурным памятником, ни частью культурного и религиозного наследия региона и не может считаться доказательством «многовекового существования армян» в Карабахе. Это незаконно возведенное во время оккупации на территории Азербайджана современное строение.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев рассказал, что в 2017 году, будучи пресс-секретарем МИД, он выступил с заявлением о незаконном строительстве армянами «церкви» для военнослужащих в Джебраильском районе, в котором армяне никогда не проживали. Он также напомнил, что в том же году по просьбе Азербайджана сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили оккупированный тогда Джебраильский район и зафиксировали факт строительства этого объекта.

«По завершении миссии было отмечено, что «церковь» строится для находящихся здесь армянских военнослужащих», - сказал Гаджиев, отметив незаконность попытки изменить религиозную и культурную составляющую на оккупированных территориях.

Что касается утверждений об умышленном уничтожении этой «часовни», как говорится в репортаже BBC, то необходимо подчеркнуть, что осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны шли ожесточенные бои за освобождение Джебраила, и это строение могло быть разрушено во время военных операций, поскольку находилось недалеко от армянской воинской части.

Очевидно, что начатая Арменией «геополитическая игра» никак не связана с защитой этнических меньшинств и различных религиозных конфессий, а направлена на дискредитацию Азербайджана. С одной стороны, это политический парадокс, который нужен армянскому правительству для того, чтобы отвлечь внимание своего народа от царящего в Армении хаоса, что вызвало многочисленные протесты ее граждан, а с другой - за этой антиазербайджанской пропагандой стоят те, кто все еще пытается внушить армянскому народу ненависть и мысли о мести, хочет начать новую войну в регионе, что может привести к еще более тяжелым последствиям для армянского народа, поставить под угрозу его существование.

Армения за почти 30 лет оккупации азербайджанских земель сфальсифицировала многие данные, информацию, историю православных церквей XIX века, в частности не имеющих к ней никакого отношения древних монастырей и святилищ Кавказской Албании, которые находятся на исконных азербайджанских землях, пытаясь тем самым уничтожить историю Азербайджана. Агдам и Физули превратились в города-призраки: после освобождения от оккупации азербайджанских земель все увидели, что армяне сравняли их с землей. К сожалению, международные медиа не сообщали об этом во время армянской оккупации.

Каждый, кто посетит армянскую церковь в центре Баку, поймет, как Азербайджан сохраняет это армянское наследие. Несмотря на конфликт, а также на то, что Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана во время оккупации его территорий, азербайджанское правительство сохранило эту армянскую церковь, отреставрированную за счет государства, в которой хранятся около пяти тысяч книг на армянском языке. Эту церковь может посетить любой турист, прибывший в Азербайджан.

Кстати, этот пример религиозной толерантности не вызывает удивления в Азербайджане, где мультикультурализм является государственной политикой и образом жизни. Достаточно вспомнить Азербайджанскую Демократическую Республику, созданную в 1918 году. Несмотря на то, что АДР просуществовала недолго, она стала первым демократическим государством в исламском мире, где еще в 1919 году, то есть задолго до многих западных стран, женщинам было предоставлено избирательное право.

Ознакомиться со статьей можно по линку:

https://www.lospessore.com/26/03/2021/nuova-mossa-politica-dellarmenia-per-screditare-lazerbaigian/

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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