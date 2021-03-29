Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям в связи с Днем геноцида азербайджанцев, отмечаемым 31 марта, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что мировая общественность должна быть проинформирована о сути этих кровавых событий и дать им справедливую оценку.

"Шаги по вытеснению азербайджанцев с их исконных земель, предпринятые армянами, которые целенаправленно и массово были переселены на Кавказ с начала XIX в., привели к массовым убийствам, актам геноцида против азербайджанцев. Длившаяся на протяжении более двух столетий агрессия против азербайджанского народа со стороны армянских националистов, проводимая ими политика этнической чистки, террора и вандализма завершились изгнанием азербайджанцев с родных земель на территории нынешней Армении, где они проживали веками", - говорится в обращении.