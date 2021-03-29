Упрощение визового режима еще больше укрепит братские отношения Турции и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане и Турции завершился процесс внутреннего утверждения протокола, в соответствии с которым граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки по удостоверениям личности нового образца. Документ был подписан между правительствами Турции и Азербайджана 10 декабря 2020 года. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, сообщает в понедельник Trend.

Протокол вступит в силу 1 апреля 2021 года.

«Таким образом, граждане двух стран смогут совершать поездки, имея при себе лишь удостоверение личности нового образца. Новые правила, которые вступают в силу с 1 апреля 2021 года, еще больше укрепят прочные братские связи между нашими странами», - отмечается в заявлении.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)