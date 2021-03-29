Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям в связи с Днем геноцида азербайджанцев, отмечаемым 31 марта, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что мировая общественность должна быть проинформирована о сути этих кровавых событий и дать им справедливую оценку.

"Шаги по вытеснению азербайджанцев с их исконных земель, предпринятые армянами, которые целенаправленно и массово были переселены на Кавказ с начала XIX в., привели к массовым убийствам, актам геноцида против азербайджанцев. Длившаяся на протяжении более двух столетий агрессия против азербайджанского народа со стороны армянских националистов, проводимая ими политика этнической чистки, террора и вандализма завершились изгнанием азербайджанцев с родных земель на территории нынешней Армении, где они проживали веками", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что в Баку и регионах Азербайджана армянскими националистами были убиты десятки тысяч мирных людей, разрушены населенные пункты, исторические и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги. Только в период 30 марта – 3 апреля 1918 г. в Баку и различных регионах Азербайджана вооруженными отрядами армянских дашнаков из-за национальной и религиозной принадлежности были зверски убиты десятки тысяч людей. В течение трех дней в марте 1918 г. в Баку были убиты более 12 тысяч азербайджанцев, в 53 селах Шамахинского уезда - 8 027, в городе Шамахы – 8 тысяч азербайджанцев. В центральной Джума-мечети Шамахы были заживо сожжены женщины и дети. В Лянкяранском уезде были убиты более 2 тысяч человек.

Как отмечается в обращении глав религиозных конфессий, геноцид, совершенный армянами в 1918-1920 гг. против азербайджанцев в Губе и Дербенте, в Зангезурском и Иреванском уездах (ныне территория Армении), в азербайджанских областях Ирана, а также против еврейского населения отражен в исторических документах: "В Зангезурском уезде были убиты 10 068 азербайджанцев; в Иреванской губернии уничтожены 211 азербайджанских сел, а население подверглось геноциду; в Урмие, Маку, Тебризе, Хое и Салмасе были убиты более 120 тысяч азербайджанцев; в Борчалы, где проживали азербайджанцы, исторических кварталах Тифлиса, где жили азербайджанцы, были убиты армянами около 5 тысяч азербайджанцев; в Губинском уезде, Дербенте были убиты более 16 тысяч азербайджанцев; разрушены 162 села, зверски убиты около 3 тысяч евреев".