Представление памятника Кавказской Албании в Карабахе как армянского - неуважение к истории Азербайджана - Академия наук

БАКУ /Trend/ - Если какое-либо зарубежное СМИ представляет памятник Кавказской Албании в Карабахе в качестве армянского, то это является неуважением к азербайджанской истории. Общеизвестно, что указанные памятники находились на этих землях и до 1828 года, когда туда были массово переселены армяне.

Об этом сказал в понедельник Trend заведующий отделом теоретико-методологических проблем истории науки Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Байрам Гулиев.

По его словам, распространение в зарубежных СМИ необоснованной информации о якобы разрушении армянской "церкви" в Джебраиле лишний раз доказывает наличие предвзятого подхода в отношении Азербайджана.

"Во-первых, армяне в Джебраильском районе никогда не жили. Во-вторых, европейская пресса, которая "ищет армянскую церковь" в Джебраиле, не осознает или не желает осознавать того, что город Джебраил полностью разрушен. И это касается не только Джебраила. Физули, Губадлы, Зангилан и Агдам почти полностью стерты с лица земли. Чтобы удостовериться в этом, не надо ехать в Карабах, это видно на спутниковых снимках платформы google maps", - сказал Гулиев.

Он отметил, что сам факт строительства религиозного объекта на оккупированных территориях следует рассматривать как попытку исказить историю. В то же время этот шаг является агрессией против национальных, культурных и религиозных особенностей Карабаха.

"Выдавать какое-либо сооружение, построенное после оккупации, за исторический памятник - это проявление невежества, непрофессионализма и двойных стандартов. СМИ, поддерживающее этот шаг, также непосредственно причастно к агрессии армян в сфере культуры", - сказал Гулиев.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы зарубежные СМИ обращали внимание на подобные вопросы.

Он напомнил о мечетях Карабаха, одни из которых были разрушены, а в других армяне держали свиней. Из пяти мечетей в самом Джебраиле частично сохранилась только одна, а от других четырех остались лишь руины.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)