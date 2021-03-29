Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к мировому сообществу в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида (версия 5)

Политика 29 марта 2021 15:19 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:39)

БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям в связи с Днем геноцида азербайджанцев, отмечаемым 31 марта, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что мировая общественность должна быть проинформирована о сути этих кровавых событий и дать им справедливую оценку.

"Шаги по вытеснению азербайджанцев с их исконных земель, предпринятые армянами, которые целенаправленно и массово были переселены на Кавказ с начала XIX в., привели к массовым убийствам, актам геноцида против азербайджанцев. Длившаяся на протяжении более двух столетий агрессия против азербайджанского народа со стороны армянских националистов, проводимая ими политика этнической чистки, террора и вандализма завершились изгнанием азербайджанцев с родных земель на территории нынешней Армении, где они проживали веками", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что в Баку и регионах Азербайджана армянскими националистами были убиты десятки тысяч мирных людей, разрушены населенные пункты, исторические и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги. Только в период 30 марта – 3 апреля 1918 г. в Баку и различных регионах Азербайджана вооруженными отрядами армянских дашнаков из-за национальной и религиозной принадлежности были зверски убиты десятки тысяч людей. В течение трех дней в марте 1918 г. в Баку были убиты более 12 тысяч азербайджанцев, в 53 селах Шамахинского уезда - 8 027, в городе Шамахы – 8 тысяч азербайджанцев. В центральной Джума-мечети Шамахы были заживо сожжены женщины и дети. В Лянкяранском уезде были убиты более 2 тысяч человек.

Как отмечается в обращении глав религиозных конфессий, геноцид, совершенный армянами в 1918-1920 гг. против азербайджанцев в Губе и Дербенте, в Зангезурском и Иреванском уездах (ныне территория Армении), в азербайджанских областях Ирана, а также против еврейского населения отражен в исторических документах: "В Зангезурском уезде были убиты 10 068 азербайджанцев; в Иреванской губернии уничтожены 211 азербайджанских сел, а население подверглось геноциду; в Урмие, Маку, Тебризе, Хое и Салмасе были убиты более 120 тысяч азербайджанцев; в Борчалы, где проживали азербайджанцы, исторических кварталах Тифлиса, где жили азербайджанцы, были убиты армянами около 5 тысяч азербайджанцев; в Губинском уезде, Дербенте были убиты более 16 тысяч азербайджанцев; разрушены 162 села, зверски убиты около 3 тысяч евреев».

Геноцид и политика депортации азербайджанцев со стороны армян продолжалась и в период советской власти: «В 1948-1953 гг. сотни тысяч азербайджанцев были депортированы из родных очагов в Зангезуре, а в 1988-1990 гг. - с других территорий в Армении, в результате чего фактически Армения, созданная на исконных азербайджанских землях, стала моноэтническим государством. Армения, продолжавшая захватническую политику, в конце 80-х гг.– начале 90-х гг. прошлого века оккупировала 20% территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, вследствие чего стали беженцами и вынужденными переселенцами более одного миллиона азербайджанцев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. подразделения армянской армии совершили Ходжалинский геноцид, с особой жестокостью убив 613 человек, включая стариков, детей, беременных женщин; 150 человек пропали без вести, 1275 человек были взяты в плен. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с актами геноцида в Холокосте, Гернике, Хатыни, Сребренице, Руанде».

В обращении подчеркивается, что совершая акты вандализма на оккупированных азербайджанских территориях, армянская армия уничтожила тысячи исторических, религиозных, культурных памятников, святилищ и кладбищ, исламские, христианские и еврейские храмы, вела целенаправленную работу по уничтожению древних памятников, относящихся к албанскому, исламскому и христианскому наследию, существовавших в Карабахе, сфальсифицировала и арменизировала историю и принадлежность образцов культурно-духовного наследия азербайджанского народа: «За период армянской оккупации из 67 действовавших в Карабахе мечетей были полностью уничтожены 64, тогда как все эти годы в центре Баку стоит армянская церковь с ее библиотекой, и в стране благополучно проживают десяти тысяч азербайджанских граждан армянского происхождения.

Лидеры религиозных конфессий подчеркнули, что в июле-сентябре 2020 г. армянские вооруженные силы начали новые провокации на азербайджано-армянской границе и в Карабахе Азербайджана. Совершив 27 сентября крупномасштабное военное нападение, они нанесли тяжелые артиллерийские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, попытавшись расширить оккупированную территорию: «Азербайджанский народ, тесно сплотившийся вокруг Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, поднялся на борьбу с агрессором, и освободил в ходе 44-дневной Отечественной войны свои земли, выполнив тем самым требования международного права, четыре резолюции СБ ООН".

«Мы, руководители религиозных общин, испокон веков мирно и благополучно сосуществующих в Азербайджане, являемся сторонниками восстановления взаимопонимания между всеми народами в Южнокавказском регионе, всеми людьми, независимо от религии и национальной принадлежности. Мы обращаемся с призывом дать политическую и правовую оценку убийствам, совершенным армянскими экстремистами в Азербайджане, признать эти события актами геноцида, которые планомерно осуществлялись против азербайджанского народа. Все религиозные общины в регионе, в особенности Армянская апостольская церковь, должны активно работать в этом направлении, пропагандировать мир и диалог, миротворческие и гуманистические идеи. Однако, к сожалению, армянские религиозные деятели поддерживают агрессию против соседних народов, мобилизуя возможности армянской диаспоры и лобби за рубежом, и сейчас пытаются оправдать реваншистские, радикальные, ксенофобские, фашистские идеи армянских террористов и экстремистов. Чтобы скрыть свои захватнические намерения, притязания на чужую землю, они пытаются представлять себя в мире несчастными жертвами. Армянская церковь, пропагандирующая войну с крестом в одной и оружием в другой руке, которая подталкивает свой народ к захватнической войне, сталкивает народы в межрелигиозной плоскости, должна, наконец, осознать свою ответственность», - говорится в обращении.

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, руководитель Бакинской Общины горских евреев Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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