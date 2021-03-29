Названа дата проведения и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана будет проведено второго апреля 2021 года.

Как передает в понедельник Trend, в повестку заседания вошли следующие вопросы:

1. О годовом отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

2. Законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и сокращения последствий чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Пакистана».

3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом совете».

7. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством».

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О ветеранах».

12. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)