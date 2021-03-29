Названа дата проведения и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана будет проведено второго апреля 2021 года.
Как передает в понедельник Trend, в повестку заседания вошли следующие вопросы:
1. О годовом отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.
2. Законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и сокращения последствий чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Пакистана».
3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение)
5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом совете».
7. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством».
8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (первое чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О ветеранах».
12. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)