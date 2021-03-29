БАКУ /Trend/ - Будет утверждено новое соглашение между Азербайджаном и Пакистаном.

Вопрос об этом включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое запланировано на второе апреля, сообщает в понедельник Trend.

Депутаты обсудят на заседании законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве в сфере пресечения, ограничения и уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Пакистана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)