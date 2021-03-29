Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Секретариата СВМДА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Таджикистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта встретился с исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече исполнительный директор отметил активное участие Азербайджана в СВМДА с самого первого дня и выразил признательность в связи с этим. С удовлетворением была отмечена координирующая роль Азербайджана в безопасности и эффективном развитии транспортных коридоров в рамках СВМДА.

Кайрат Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении регионального сотрудничества и безопасности.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан с самого начала поддерживал инициативу СВМДА и был одной из первых стран, присоединившихся к форуму, при этом подчеркнув, что наша страна активно участвует в работе этой платформы. Министр добавил, что координирующая роль страны в рамках мер доверия по безопасности и эффективному развитию транспортных коридоров будет продолжена, и в предстоящий период в этой связи будет проведено очередное мероприятие.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, в частности о новых возможностях сотрудничества в регионе в постконфликтный период.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)