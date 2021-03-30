Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Казахстана

БАКУ /Trend/ - 29 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в рамках 9-й министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая прошла в Душанбе.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи Джейхун Байрамов отметил высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами, отметив, что есть большие возможности для расширения сотрудничества. Была подчеркнута важность проведения заседания Совместной межправительственной комиссии с точки зрения дальнейшего развития отношений.

Мухтар Тлеуберди в свою очередь отметил высокий уровень отношений между главами двух стран, что сыграло важную роль в развитии двусторонних отношений.

Министры обменялись мнениями о реализации ряда мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о новой ситуации в регионе после 44-дневной войны и работе, проделанной Азербайджаном по реализации трехсторонних заявлений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.