У России прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном – Песков
БАКУ/Trend/ - У России прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном. Как сообщает Trend со ссылкой на «АИФ», об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду», - отметил он.
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