У России прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном – Песков

БАКУ/Trend/ - У России прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном. Как сообщает Trend со ссылкой на «АИФ», об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду», - отметил он.