Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - глава МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и расширение регионального сотрудничества в этом контексте крайне важно.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, выступая на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Таджикистане, сообщает во вторник Trend.

По его словам, проводимая конференция создает хорошую возможность оценить важную работу, проведенную в рамках Стамбульского процесса, и определить дальнейшие направления общих усилий по решению серьезных проблем, с которыми столкнулся Афганистан и весь регион «Сердца Азии». Он подчеркнул важность данного мероприятия с точки зрения обязательств всех стран-участниц, а также поддерживающих государств и международных организаций для достижения общей цели по обеспечению безопасности и процветания Афганистана.

Министр отметил, что Азербайджан привержен поддержке стабильности и развития в Афганистане путем двусторонних усилий и активного участия в многосторонних платформах. Азербайджан внимательно отслеживает внутренние мирные процессы в Афганистане, и надеется, что в стране будут восстановлены устойчивый мир и безопасность на основе уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.