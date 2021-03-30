Работу Азербайджанской железной дороги будет контролировать Наблюдательный совет
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О создании ЗАО "Азербайджанские железные дороги"» № 383 от 20 июля от 2009 года.
В соответствии с распоряжением с целью выполнения указа Президента Азербайджана «Об обеспечении работы Азербайджанского инвестиционного холдинга» № 1174 от 5 ноября 2020 г. в распоряжение Президента Азербайджана «О создании ЗАО "Азербайджанские железные дороги"» № 383 от 20 июля 2009 г. вносятся следующие изменения:
В первой части после слова «Общество» добавляются слова «(далее – Общество)»; Вторая и третья части даются в следующей редакции:
2. Полномочия по проведению общего собрания Общества поручаются:
2.1. Президенту Азербайджана:
2.1.1. реорганизация и ликвидация Общества;
2.1.2. Назначение на должность и освобождение с должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, в том числе их руководителей;
2.2. Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджана:
2.2.1. утверждение Устава и структуры Общества, установление размера Уставного капитала;
2.2.2. утверждение годовых, финансовых отчетов Общества, распределение дохода и ущерба;
2.2.3. утверждение дивидендной политики Общества;
2.2.4. принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества;