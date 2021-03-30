Работу Азербайджанской железной дороги будет контролировать Наблюдательный совет

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О создании ЗАО "Азербайджанские железные дороги"» № 383 от 20 июля от 2009 года.

В соответствии с распоряжением с целью выполнения указа Президента Азербайджана «Об обеспечении работы Азербайджанского инвестиционного холдинга» № 1174 от 5 ноября 2020 г. в распоряжение Президента Азербайджана «О создании ЗАО "Азербайджанские железные дороги"» № 383 от 20 июля 2009 г. вносятся следующие изменения:

В первой части после слова «Общество» добавляются слова «(далее – Общество)»; Вторая и третья части даются в следующей редакции:

2. Полномочия по проведению общего собрания Общества поручаются:

2.1. Президенту Азербайджана:

2.1.1. реорганизация и ликвидация Общества;

2.1.2. Назначение на должность и освобождение с должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, в том числе их руководителей;

2.2. Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджана:

2.2.1. утверждение Устава и структуры Общества, установление размера Уставного капитала;

2.2.2. утверждение годовых, финансовых отчетов Общества, распределение дохода и ущерба;

2.2.3. утверждение дивидендной политики Общества;

2.2.4. принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества;