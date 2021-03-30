Совершенствуется управление ООО «BakuBus» – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение мерах по совершенствованию управления ООО «BakuBus».

Согласно распоряжению, в связи с изменением подчинения ООО «BakuBus» (далее – Общество) и передачей его в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга полномочия по проведению общего собрания Общества передаются нижеследующим:

1.1. Президенту Азербайджана:

1.1.1. реорганизация и ликвидация Общества;

1.1.2. Назначение на должность и освобождение с должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, в том числе их руководителей;

1.2. Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджана:

1.2.1. утверждение Устава и структуры Общества, установление размера Уставного капитала;

1.2.2. утверждение годовых, финансовых отчетов Общества, распределение дохода и ущерба;

1.2.3. утверждение политики распределения чистого дохода Общества;