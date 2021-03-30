Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Согласно распоряжению, Наблюдательный совет ЗАО утвержден в следующем составе:
председатель Наблюдательного совета
Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
члены Наблюдательного совета
Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджана
Рахман Гумматов - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Руслан Алиханов - генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Фикрет Ширинов - заведующий отделом налоговой политики и доходов министерства финансов Азербайджана.