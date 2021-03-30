Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен».
Согласно распоряжению, Наблюдательный совет ЗАО утвержден в следующем составе:
председатель Наблюдательного совета
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджана
члены Наблюдательного совета:
Мамед Аббасбейли – заместитель начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана
Самир Мамедов - руководитель аппарата министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Вугар Меджидли - заведующий отделом финансирования отраслей экономики аппарата министерства финансов Азербайджана.