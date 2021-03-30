Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 9-й министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» в городе Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе перспективы налаживания связей между SOCAR и пакистанскими компаниями, а также двустороннее сотрудничество в области гражданской авиации.

Подчеркнув важность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны отметили значение в этой связи очередного заседания межправительственной комиссии по торговле и экономике, которое будет проведено в Баку.

Министры также затронули необходимость развития межпарламентских отношений.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)