МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В обращении говорится, что ежегодно в этот день чтится память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев.

"103 года назад, в марте - апреле 1918-го, дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действующие согласно мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили массовую резню в Баку, а также в городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию. Десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности", - отмечается в обращении.