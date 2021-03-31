МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В обращении говорится, что ежегодно в этот день чтится память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев.

"103 года назад, в марте - апреле 1918-го, дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действующие согласно мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили массовую резню в Баку, а также в городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию. Десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности.

Чтим память жертв этих событий и считаем важным сохранить память о них для предотвращения подобных трагедий в будущем. Чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, этнический армянин Степан Шаумян признавал, что в резне азербайджанцев участвовали шесть тысяч солдат Бакинского совета и четыре тысячи вооруженных дашнаков. Геноцид азербайджанцев, помимо Баку, был совершен в Шамахы, Губе, Иреване, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване. Только за пять месяцев в Губе с особой жестокостью были убиты более шести тысяч человек, уничтожено 167 сел. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году на территории Губинского района, свидетельствует о нечеловеческих действиях армян", - отмечается в обращении.

МИД подчеркивает, что массовое убийство азербайджанцев в марте 1918 года было заранее спланировано радикальными армянами - националистами.

Правительство Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году создало Чрезвычайную следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, Были приняты меры для того, чтобы мировая общественность узнала установленную комиссией правду о тех событиях.

"Чрезвычайная следственная комиссия, в состав которой вошли представители разных национальностей, в том числе русские, евреи, поляки, грузины и даже армяне, и в которой были представлены лучшие юристы того времени, на основании доказательств возбудила уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении разных преступлений против мирного населения. За совершенные преступления в Баку были арестованы 24 человека, а в Шамахы - около 100. Однако после того, как АДР прекратила свое существование, уголовное преследование виновных было прекращено, так же как и расследование этих событий, и процесс дачи им политической и правовой оценки", - говорится в обращении.

МИД подчеркивает, что лишь спустя 80 лет этим событиям была дана адекватная оценка. 26 марта 1998 года Гейдар Алиев, будучи тогда главой Азербайджанского государства, подписал указ "О геноциде азербайджанцев". 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

"День геноцида азербайджанцев играет важную роль в информировании мирового сообщества о массовых убийствах и этнических чистках азербайджанцев в прошлом и в наше время. Несмотря на то, что с того времени прошло более века, Армения, на протяжении почти 30 лет удерживавшая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана под оккупацией, продолжила политику совершения преступлений против азербайджанцев на этнической почве. В Армении и на оккупированных территориях Азербайджана сотни тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. Армения совершила акты геноцида, в том числе в Ходжалы в феврале 1992 года, многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Во время военных операций, начатых 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана в ответ на очередную военную провокацию против нашей страны, вооруженные силы Армении целенаправленно нанесли ракетные удары по мирным жителям Гянджи, Барды, Тертера и других азербайджанских городов. Таким образом, Армения вновь напомнила о мартовской резне столетней давности. Чтя память жертв мартовской резни, Азербайджан решительно осуждает целенаправленную политику геноцида, преступлений против человечности, расовой дискриминации и этнических чисток, совершенную Арменией против азербайджанского народа, и подчеркивает, что важно положить конец безнаказанности Еревана для предотвращения подобных преступлений в будущем", - говорится в обращении.

МИД Азербайджана также призвал Армению к соблюдению международных обязательств.

"Азербайджан в свою очередь примет все необходимые правовые меры для обеспечения мира и прекращения безнаказанности", - говорится в обращении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)