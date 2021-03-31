Армения не должна оставаться безнаказанной - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поделился в Тwitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в среду Trend.

"Чтя память жертв мартовской резни, мы осуждаем армянскую политику геноцида против азербайджанцев, осуществленные Арменией преступления против человечности и этнические чистки. Еще раз подчеркиваем, что во избежание повторения этих нечеловеческих преступлений Армения не должна оставаться безнаказанной", - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)