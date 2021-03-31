Генсек Тюркского совета сделал заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев сделал заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев - 31 марта, передает Trend со ссылкой на организацию.

31 марта чтится память жертв резни, учиненной в марте 1918 года армянами против азербайджанцев, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в марте 1998 года Гейдар Алиев, будучи тогда главой Азербайджанского государства, подписал указ, чтобы привлечь внимание международного сообщества к трагическим событиям недалекого прошлого.

Сегодня правительство и народ Азербайджана чтят память жертв этой резни, призывая мировое сообщество признать факт этих зверских деяний, говорится в заявлении.

В связи с этой важной датой присоединяемся к нашим азербайджанским братьям и сестрам и чтим память жертв. Еще раз заявляем, что Тюркский совет сделает все возможное для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе и за его пределами, подчеркивается в документе.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)