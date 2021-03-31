Президент Ильхам Алиев: Самый серьезный ответ был дан Армении на поле боя

БАКУ/Trend/ -Самый серьезный ответ был дан Армении на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Безответственные, провокационные действия и заявления руководителя Армении фактически сделали переговоры бессмысленными. Два года назад он сказал, что «Карабах – это Армения, и точка». Мы, естественно, ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не желало возвращать земли. Более того, бывший министр обороны Армении, освобожденный от должности после военного поражения, угрожал Азербайджану новой войной. Находясь в Америке, в ходе встречи с армянскими диаспорскими организациями он заявил, что Армения готовится к новой войне за новые земли. Это фактически было очень серьезным, провокационным шагом в отношении Азербайджана. Угрожавший нам бывший министр обороны был отстранен от должности за поражение в войне»,- отметил глава государства.