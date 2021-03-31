Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено

Политика 31 марта 2021 23:09 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено

БАКУ/Trend/ -Перевод так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в Шушу и строительство здания для парламента – оно будет уничтожено или снесено – было провокационным шагом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Еще одним провокационным шагом стало проведение в древнем азербайджанском городе, нашей культурной столице Шуше инаугурации главаря незаконного режима хунты, бывшего нагорно-карабахского режима. Это было оскорблением азербайджанского народа. Перевод так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в Шушу и строительство здания для парламента – оно будет уничтожено или снесено – было провокационным шагом. То есть, все эти шаги свидетельствовали о том, что Армения втягивает нас в провокацию, ждет от нас жесткой реакции, чтобы после этого свалить вину на нас и затянуть вопрос еще на 30 лет. Мы не поддались на провокацию. Мы вели себя сдержано, в соответствии со всеми нормами и принципами международного права. Поэтому Армения летом прошлого года совершила против нас военную провокацию. Наши позиции на армяно-азербайджанской государственной границе подверглись обстрелу. Армянские воинские формирования попытались пересечь нашу границу, погибло несколько наших военнослужащих. Мы дали им достойный ответ и заставили отступить. Но мы не перешли армяно-азербайджанскую государственную границу. Военные столкновения, продолжавшиеся несколько дней, прекратились, потому что у нас не было намерений вести войну на территории Армении. Хотя при желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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