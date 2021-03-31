Информация о том, что армянские позиции на границе с Лачинским районом окружены, безосновательна – Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация армянской стороны о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана якобы окружены военнослужащими азербайджанской армии, что армяне могут потерять свой пост в любой момент, безосновательна. Это – преувеличенная и искаженная новость.

Об этом в среду сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что подразделения азербайджанской армии находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района Азербайджана и осуществляют повседневную служебную деятельность на суверенных территориях нашей страны, что не представляет никакой угрозы.

«Кругам, распространяющим в Армении подобного рода информацию, рекомендуем не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность и навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана», – добавили в оборонном ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)