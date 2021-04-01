С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверениям личности

Политика 1 апреля 2021 09:30 (UTC+04:00)
С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверениям личности

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня вступает в силу подписанный 10 декабря 2020 года в Баку протокол №1 между правительствами Азербайджана и Турции о внесении изменений в соглашение от 25 февраля прошлого года о взаимном освобождении от виз, сообщает в четвергTrend.

Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию без виз по дипломатическим, служебным, общегражданским паспортам и по биометрическим удостоверениям личности и находиться на ее территории в течение 90 дней. Въехать в третьи страны через территорию Турции граждане Азербайджана смогут только по загранпаспорту.

В этом контексте биометрическое удостоверение личности гражданина Азербайджана будет использоваться только для прямых поездок из Азербайджана в Турцию.

Биометрическое удостоверение личности гражданина Азербайджана, а также другие вышеупомянутые документы для пересечения границы должны быть действительны не менее тридцати (30) дней с даты въезда на территорию Турции.

Граждане Азербайджана, желающие оставаться в Турции более девяноста (90) дней по любой причине, должны подать заявление на получение вида на жительство с паспортом, действительным как минимум на шестьдесят (60) дней дольше требуемого периода.

С вступлением в силу этого протокола граждане Турции также смогут без визы путешествовать в Азербайджан на 90 дней с удостоверением личности нового поколения.

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