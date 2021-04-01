Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января – Арзу Нагиев

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января.

Как сообщает Trend, об этом сказал «Вестнику Кавказа» депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

«Здесь необходимо отметить три момента. Во-первых, успешно работает совместный мониторинговый центр российских и турецких военнослужащих в Агдамском районе, ведется тщательный контроль за соблюдением условий ноябрьского заявления», – сказал он прежде всего.

«Во-вторых, российские миротворцы осуществляют именно ту функцию, которая определена ноябрьским заявлением. В-третьих, ведется трехсторонняя работа по открытию коммуникаций, проводятся переговоры на уровне заместителей министров и заместителей премьер-министров, о чем и сказал сегодня господин Президент. Российская сторона сегодня является одним из гарантов исполнения обязательств, взятых сторонами», – подчеркнул депутат Милли Меджлиса.

«В целом азербайджано-российские отношения в этом вопросе развиваются динамично. В том числе, стоит сказать о сотрудничестве и по организации Зангезурского коридора, и по железной дороге через Газахский район, то есть по разблокированию коммуникаций в сторону Нахчывана. Наши страны сегодня контактируют и по экономическим, и по социальным, и по военным вопросам постконфликтных процессов. В этом деле у нас каких-либо разногласий с российской стороной нет», – заключил Арзу Нагиев.

(Редактор: Надир Насиров)