На освобожденных территориях Азербайджана создаются новые военные прокуратуры - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании на освобожденных территориях новых военных прокуратур.

Согласно распоряжению, с целью более эффективной организации деятельности органов военной прокуратуры на освобожденных территориях создаются:

- Губадлинская военная прокуратура;

- Кельбаджарская военная прокуратура;

- Агдамская военная прокуратура на базе Карабахской военной прокуратуры.

В связи с созданием Губадлинской, Кельбаджарской и Агдамской военных прокуратур Кабинету министров Азербайджана поручено:

- принять меры по обеспечению этих ведомств зданиями, оборудованием, коммуникациями, транспортными средствами и другими организационно-техническими средствами в городах Губадлы, Кельбаджар и Агдам соответственно;

- в двухмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения об увеличении штатной численности работников прокуратуры Азербайджанской Республики и других сотрудников, нанимаемых на работу в органы прокуратуры;

- принять меры по обеспечению Физулинской военной прокуратуры зданием, оборудованием, коммуникациями и другими организационно-техническими средствами для организации ее деятельности в городе Физули;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.