Президент Ильхам Алиев: Дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование

БАКУ/Trend/ -Дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в нашей стране в области борьбы с пандемией, отметил вклад Азербайджана в международное сотрудничество в этой сфере. Он сказал, что по инициативе нашей страны были проведены специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, чрезвычайный саммит Тюркского совета, подчеркнул, что 21 марта в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была принята резолюция под названием “Обеспечение равного, своевременного и универсального доступа к вакцинам COVID-19 по приемлемым ценам”.

Коснувшись значения борьбы с пандемией в мире, глава государства заявил, что говорил общественности о вакцинном национализме, подчеркнул, что некоторые страны заказали вакцин больше, чем требуется, при этом другие страны столкнулись с серьезными проблемами. Президент Ильхам Алиев отметил, что дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование.