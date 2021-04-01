Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Москве для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов первого апреля встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече с участием делегаций с обеих сторон были подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая региональная ситуация и реализация трехсторонних заявлений.

Было выражено удовлетворение уровнем диалога между Азербайджаном и Россией.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)