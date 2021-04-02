Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с апрельскими боями (ФОТО)

БАКУ /Trend/- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с апрельскими боями.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Проходит пять лет с апрельских боев. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному Азербайджану!".