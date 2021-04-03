Новый посол Турции намерен работать в Азербайджане в духе дружбы и братства двух стран
БАКУ /Trend/ - Джахит Багчи, назначенный новым послом Турции в Азербайджане, намерен работать на этой должности в духе дружбы и братства двух стран.
Как сообщает в субботу Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Указом президента Турции я назначен на должность посла в дружественном и братском Азербайджане. Выражаю признательность главе государства за мое назначение на эту почетную должность. Мы будем работать в духе дружбы и братства", - написал Багчи.
Отметим, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Джахита Багчи на должность посла Турции в Азербайджане.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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