Глава МИД Азербайджана принял посла Италии (ФОТО

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял посла Италии в Баку Аугусто Массари в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране, сообщили Trend в пресс-службе азербайджанского МИД.

Байрамов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией находится на высоком уровне, ярким примером чего являются декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран.

Посол, в свою очередь, с удовлетворением отметил внимание, оказанное ему во время дипломатической миссии в Азербайджане, и осуществленное сотрудничество. По его мнению, проявленная Азербайджаном и Италией солидарность полностью соответствует высокому уровню отношений между двумя странами.

Стороны отметили наличие перспектив для расширения сотрудничества по всем направлениям и подчеркнули важность в этой связи взаимных визитов.

Высоко оценив дипломатическую деятельность посла Италии в Азербайджане, Байрамов поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)