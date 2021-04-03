Глава МИД Азербайджана принял посла Италии (ФОТО
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял посла Италии в Баку Аугусто Массари в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране, сообщили Trend в пресс-службе азербайджанского МИД.
Байрамов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией находится на высоком уровне, ярким примером чего являются декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран.
Посол, в свою очередь, с удовлетворением отметил внимание, оказанное ему во время дипломатической миссии в Азербайджане, и осуществленное сотрудничество. По его мнению, проявленная Азербайджаном и Италией солидарность полностью соответствует высокому уровню отношений между двумя странами.
Стороны отметили наличие перспектив для расширения сотрудничества по всем направлениям и подчеркнули важность в этой связи взаимных визитов.
Высоко оценив дипломатическую деятельность посла Италии в Азербайджане, Байрамов поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)