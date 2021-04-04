В Азербайджан в рамках платформы COVAX доставлена очередная партия вакцин

БАКУ /Trend/ - Очередная партия вакцин от коронавируса (COVID-19) доставлена в Азербайджан в рамках платформы COVAX.

Как сообщает Trend, в настоящее время самолет с партией вакцин приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что генеральный менеджер по связям с общественностью ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривз заявила 30 марта на онлайн-встрече с председателем совета Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым, что 84 000 доз вакцин от COVID-19 («Vaxzevria») будут доставлены в Азербайджан. Кроме того, в течение восьми недель Азербайджан получит 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Следует также отметить, что до конца мая в Азербайджан планируется импортировать 432 000 доз вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.

(Автор: Джейхун Алекберов. Редактор: Надир Насиров)