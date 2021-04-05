В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В ее состав вошли представители соответствующих государственных органов для координации вопросов по применению транспорта, связи и высоких технологий на освобожденных территориях, и она работает над созданием инфраструктуры транспорта и связи в соответствии с международными стандартами, применением высоких технологий, комфортным и безопасным использованием всех видов транспорта, восстановлением транзитных транспортных связей и расширением регионального сотрудничества в этой сфере, строительством магистральных локальных телекоммуникационных сетей и подключением их к общереспубликанской телекоммуникационной сети, оказанием населению и госструктурам услуг телефонии, интернета, телерадиовещания по новым технологиям, а также над применением концепций «Умный город» и «Умное село».

На заседании, состоявшемся под председательством главы Рабочей группы, министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева, была заслушана информация соответствующих структур о работах, проводимых по выполнению мероприятий, входящих в детальный план, в том числе по проектированию и строительству автомобильных и железных дорог, аэропортов, прокладке межрайонных магистральных кабельных сетей и созданию сетей связи, обсуждены осуществляемые работы, обозначены направления предстоящей деятельности, принято решение о разработке приоритетных проектов.

Также был обсужден вопрос оптимального размещения госструктур и обслуживающих организаций для оказания централизованных услуг, экономии государственных средств и соблюдения принципа удовлетворенности потребителей в рамках мер по возвращению на освобожденные территории.

Кроме того, на заседании обсуждался проект «Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных территорий Азербайджана на 2021-2025 годы».

Была подчеркнута важность работ по восстановлению и созиданию на освобожденных территориях с учетом определенных Президентом Азербайджана основных направлений и данных им поручений, потребностей и перспектив заселения, новых вызовов и концепций. Для этого была отмечена важность выполнения работ всеми структурами в координации с Межведомственным центром, активного участия каждой структуры в этих процессах в условиях взаимного сотрудничества.

Отметим, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)