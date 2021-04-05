Президент Ильхам Алиев: Предусматривается строительство 10 новых водохранилищ

БАКУ/Trend/ - Предусматривается строительство 10 новых водохранилищ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

«Некоторое время назад при изучении данного вопроса я дал указание подготовить и представить предложения, связанные с созданием новых малых водохранилищ. Такие предложения были представлены. В принципе я утвердил их, предусматривается строительство 10 новых водохранилищ. Вы еще раз рассмотрите эти вопросы и проанализируйте их, потому что строительство каждого водохранилища требует крупных средств. Вслед за этим должны быть проложены каналы, приняты другие меры. Все эти средства обеспечиваются государственным бюджетом. Но мы должны посмотреть, насколько вложенные в данную сферу средства согласуются с результатом, какого результата мы добились и добьемся, вложив эти средства, потому что без правильного расчета наша работа никогда не даст эффекта. Развитие данной отрасли является свидетельством очередной заботы государства о частном секторе, потому что государство берет на себя все расходы, чтобы фермеры, крестьяне получали более высокий урожай, создали для себя лучшие условия, чтобы повысился уровень их жизни. Если учесть, что в области сельского хозяйства фермеры освобождены от всех налогов, за исключением земельного налога, то развитие данной отрасли, в первую очередь, служит улучшению условий жизни людей. Это уже воспринимается в Азербайджане как своего рода социальная сфера. Но если взять развитые страны, то можно увидеть, что там дело обстоит иначе – учитывается каждый литр воды, везде установлены счетчики, учет ведется правильно и заранее рассчитывается, какой результат будет достигнут взамен вложенных инвестиций. Так должно быть и у нас», - отметил Президент Ильхам Алиев.